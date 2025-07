L’iPhone 16 Pro s’impose comme une référence incontournable pour celles et ceux qui recherchent un smartphone à la fois puissant, élégant et fiable au quotidien. Sous son châssis en titane, on retrouve la toute dernière puce A18 Pro, capable de gérer sans sourciller les applications les plus gourmandes, la capture vidéo en 4K ou les sessions de jeu prolongées. Le tout s’accompagne d’une excellente autonomie, renforcée cette année par une optimisation logicielle bien sentie.

Côté affichage, Apple propose un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Cela garantit une fluidité parfaite pour le défilement, les jeux ou encore les vidéos, avec une luminosité de crête suffisamment élevée pour une lecture confortable en plein soleil : un vrai plus en cette période estivale. La dalle prend également en charge le HDR, ce qui séduira les amateurs de contenu vidéo de qualité.

Enfin, le volet photo reste l’un des grands points forts de cet iPhone 16 Pro. Son triple module 48 + 12 + 12 Mpx, comprenant un téléobjectif x5, permet de capturer des clichés nets, lumineux et détaillés dans quasiment toutes les situations. Les amateurs de portraits et de zoom apprécieront la précision de l’optique, tandis que les vidéos gagnent en fluidité grâce à la stabilisation avancée. Le seul véritable bémol à noter reste l’absence de port USB-C, toujours réservé au modèle Pro Max, ainsi qu’une recharge qui pourrait être plus rapide face à certains concurrents Android. Mais à ce tarif, proposé ce 24 juillet 2025 sous les 950 euros, l’équilibre global reste excellent.