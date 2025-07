Pensés pour les utilisateurs nomades, les AirPods Pro 2 avec USB-C s’imposent comme un choix sûr pour voyager confortablement et profiter d’un son immersif en toute situation. Performants, compacts et bien intégrés à l’écosystème Apple, ils offrent un excellent compromis entre confort, qualité audio et réduction de bruit. D’ailleurs, notre expert audio leur a attribué la note de 9/10 dans notre test complet des AirPods Pro 2, soulignant leur confort, leur efficacité et la fluidité de l’expérience utilisateur.