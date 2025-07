Pensé pour répondre aux attentes du plus grand nombre, le Samsung Galaxy S24 FE coche toutes les cases d’un smartphone moderne, sans pour autant faire exploser le budget. Son grand écran AMOLED de 6,4 pouces, à la fois lumineux et réactif grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz, assure une excellente lisibilité en extérieur et une navigation fluide au quotidien. Son design élégant, certifié IP68, inspire confiance pour un usage prolongé, même en conditions difficiles.

Sous le capot, la puce Exynos 2200 s’avère largement suffisante pour faire tourner les applications les plus gourmandes, les jeux en 3D ou les outils de productivité. Côté photo, le capteur principal de 50 mégapixels livre des clichés nets et bien exposés, de jour comme de nuit, avec un rendu des couleurs fidèle. L’autonomie est dans la moyenne haute, avec une journée et demie d’utilisation modérée, et la recharge rapide 25 W permet de faire le plein d’énergie en un peu plus d’une heure (bloc secteur non inclus).

En cette fin juillet, juste après la clôture des soldes d’été, cette offre tombe à pic pour celles et ceux qui auraient manqué les grosses démarques. Le fait que Samsung intègre en plus ses nouveaux Galaxy Buds3, à réduction de bruit active, ajoute une belle valeur au pack. Ces écouteurs compacts accompagnent parfaitement le smartphone au quotidien, que ce soit pour écouter de la musique, prendre des appels ou regarder des vidéos en mobilité.

Bien sûr, le S24 FE reste un modèle de milieu de gamme : il faudra donc faire une croix sur certaines fonctions premium comme la recharge sans fil ou le zoom optique poussé. Mais pour le prix affiché, ce combo smartphone + écouteurs reste l’un des plus intéressants du moment.