Le Samsung Galaxy A36 est la réponse idéale pour celles et ceux qui cherchent un smartphone Samsung fiable et performant sans exploser le budget. Proposé avec 256 Go de stockage, il bénéficie d’un design élégant et d’une compatibilité 5G qui le rend résolument tourné vers l’avenir.

Son écran Super AMOLED fluide, ses performances équilibrées et sa généreuse batterie de 5000 mAh en font un allié de taille pour tout type d’usage : streaming, navigation, réseaux sociaux ou jeu occasionnel. Et avec Android 14, vous profitez de la toute dernière version du système.