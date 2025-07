Samsung propose avec la HW-S67D une barre de son élégante et performante, idéale pour améliorer le son de votre téléviseur sans encombrer votre salon. Ce modèle 5.0 canaux intègre plusieurs technologies maison comme Q-Symphony et Adaptive Sound Lite, pour une expérience audio optimisée selon les contenus diffusés. Compatible avec Alexa, AirPlay 2 et Spotify Connect, elle se distingue aussi par sa connectique complète et son design compact, parfait pour les petits espaces. Actuellement en promotion chez Boulanger, la Samsung HW-S67D est proposée à 179,00 € au lieu de 329,00 €, soit -46% de réduction. Une belle occasion de s’équiper à prix réduit : voir l’offre chez Boulanger.