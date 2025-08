C’est une promotion qui donne le tournis : le Samsung Galaxy S23 Ultra en version 256 Go est actuellement proposé à 419,99 € au lieu de 799,99 € sur Cdiscountavec le code 15DES129. Ce smartphone haut de gamme, reconnu pour ses performances photo et son grand écran AMOLED ultra-fluide, bénéficie ici d’un rabais rarement vu sur un produit aussi récent et complet. Doté du S Pen, d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 taillée pour le gaming et d’une autonomie solide, il coche toutes les cases d’un modèle premium. Une offre à ne pas laisser filer pour ceux qui attendaient le bon moment pour s’équiper.