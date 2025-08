Pensée pour celles et ceux qui aiment repousser les limites, l’Apple Watch Série 10 s’adresse autant aux sportifs exigeants qu’aux explorateurs occasionnels. Grâce à son étanchéité jusqu’à 40 mètres et à l’application Profondeur intégrée, elle devient un compagnon fiable pour les sessions de plongée loisir ou les baignades prolongées. Elle indique en temps réel la profondeur, la température de l’eau, la durée d’immersion et même la vitesse de descente : des données essentielles pour plonger en toute sécurité.

L’écran LTPO OLED, toujours activé, assure une lisibilité parfaite même sous un soleil estival. Sa finesse et sa légèreté en font un accessoire discret au poignet, tandis que son boîtier en aluminium résiste bien aux aléas du quotidien. La panoplie de capteurs embarqués est impressionnante : suivi du rythme cardiaque, de la saturation en oxygène, de la température corporelle, détection des chutes et même appels d’urgence automatisés. Que vous couriez, nagiez ou marchiez, la montre analyse vos efforts avec précision.

Un autre atout à ne pas négliger en cette rentrée de début août 2025 : la Série 10 est d’ores et déjà compatible avec watchOS 26, dont le lancement est prévu d’ici un mois. Cette mise à jour apportera une interface encore plus fluide, des widgets enrichis, et des fonctions santé améliorées. Vous achetez donc une montre qui ne sera pas dépassée sitôt au poignet, mais bien prête à évoluer. Si l’autonomie reste perfectible et nécessite une recharge quotidienne, l’équilibre global reste excellent pour celles et ceux qui veulent un compagnon connecté performant et élégant.