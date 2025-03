Avec ChatGPT ou Microsoft Copilot, Google souhaite se faire une place de choix dans la course à l'intelligence artificielle. La marque a beau avoir travaillé sur le sujet depuis des années, elle s'est fait prendre de vitesse par OpenAI et la sortie de ChatGPT en novembre 2022 et cherche depuis à rattraper son retard en proposant ses outils au plus grand nombre dans l'ensemble de ses services. Google veut aller aujourd'hui un peu loin et toucher un public qui n'est pas forcément intégré à son écosystème logiciel.