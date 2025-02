Google assure que bien d'autres fonctionnalités seront bientôt annoncées, et l'on devine que la pression de la concurrence n'est pas pour rien dans toutes ces avancées. En attendant, il est déjà possible de tester les modèles 2.0 Flash, 2.0 Flash Thinking Experimental et 2.0 Flash Thinking Experimental with Apps au sein de Gemini, en version et mobile.