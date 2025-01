Baptisé Perplexity Assistant, cet outil est disponible sous la forme d'une extension au sein de l'application pour Android. Et la mise à jour est de taille. Aravind Srinivas, PDG de l'entreprise, explique sur X que son IA est désormais capable d'effectuer des actions en combinant les applications installées et les recherches sur Internet. Et oui, cela fonctionne également en français.

Une fois la mise à jour effectuée, il sera, par exemple, possible de demander le trajet vers le meilleur bar à cocktails aux alentours. Perplexiy effectuera une recherche au sein de sa base de données - enrichie avec les résultats de Yelp - pour trouver le meilleur endroit, puis ouvrira automatiquement l'application de navigation installée sur le smartphone Android en préconfigurant l'adresse du lieu en question. Dans un autre exemple partagé par l'entreprise, l'utilisateur demande à ce que l'assistant résume une page Web spécifique avant d'envoyer cette synthèse à un contact en particulier.