Gemini remplace désormais Google Assistant sur de nombreux appareils Android, avec un recueil pas toujours explicite du consentement des utilisateurs, qui peut parfois être délicat. L'intelligence artificielle du géant de Mountain View accède par défaut à Gmail, Google Drive, Agenda et d'autres services, pour proposer aux mobinautes des tâches personnalisées. Seulement voilà, derrière ce service en grande partie gratuit, se cache un appétit vorace pour vos données les plus intimes. Voyons comment il est possible d'y remédier.