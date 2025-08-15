L'écosystème tech chinois est encore loin d'être au point. C'est ce que nous montre cette nouvelle information du Financial Times, qui affirme avoir obtenu de plusieurs sources la raison pour laquelle DeepSeek est en retard dans le lancement de son modèle d'IA R2.

D'après le média anglophone, ce serait dû au choix fait initialement (et poussé par les autorités chinoises) d'entraîner R2 en utilisant des processeurs Huawei Ascend, à la place de leurs équivalents habituels produits par NVIDIA. Un choix qui aurait généré des problèmes techniques persistants, et donc, un retard dans le lancement.