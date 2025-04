En somme, DeepSeek R2 s'annonce comme un modèle à suivre de près, tant pour ses avancées techniques que pour son influence sur le marché. La compétition entre DeepSeek, OpenAI et Google promet de rester intense, avec pour enjeu principal la maîtrise des coûts et l'expérience utilisateur. Cette évolution devrait bénéficier aux utilisateurs finaux, qui verront l'accès à des IA puissantes et polyvalentes devenir plus abordable, tout en stimulant la recherche et le développement dans un secteur en pleine effervescence.