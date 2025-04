Google était premier dans la course des assistants de recherche profonde avec une première version révélée en décembre 2024 avec Gemini 2.0. Mais être premier n'est pas toujours la meilleure chose, et l'outil de Google était vite tombé dans les limbes, pas arrangé par la nécessité d'être abonné à Gemini Advanced. L'annonce d'un concurrent par OpenAI quelques semaines plus tard, propulsé qui plus est par son modèle le plus puissant, aura fini d'enfoncer le clou. Mais Google revient dans la course et réclame son trône dans le domaine du search, sa chasse gardée depuis tant d'années.