En 2025, il n'y a plus seulement des acteurs américains au sommet de l'IA. DeepSeek est en effet maintenant est un des meilleurs du domaine, avec son modèle de langage R1, qui a notamment poussé l'industrie à réfléchir sur ses modèles de développement. Et la start-up de Hangzhou veut embrayer et passer une nouvelle vitesse, avec un modèle de langage R2 qui devrait arriver le plus rapidement possible auprès du public.