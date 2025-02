Et il ne s'agirait pas d'une simple IA générative d'image de plus. D'après le papier de recherche publié par la start-up chinoise, Janus Pro ferait mieux que ses concurrents Stable Diffusion (Stability AI) et Dall-E 3 (OpenAI) sur plusieurs benchmarks. Janus Pro est une mise à jour d'une première IA, Janus, qui avait été lancée par DeepSeek à la fin de l'année dernière.

Comme l'explique Reuters, « le rapport technique de DeepSeek indique que le nouveau modèle améliore Janus en améliorant ses processus de formation, la qualité des données et la taille du modèle, ce qui se traduit par une meilleure stabilité de l'image et des détails plus riches. » Alors, est-il temps pour les géants américains de commencer à s'inquiéter ?