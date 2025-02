PyratOne

Et aucun auto-tacle envers les soupçons persistant et insistant comme quoi il auraient plutôt bénéficié des dernièrs nvidia H100 ou concernant les (au moins) soupçons comme quoi ils fermeraient au minimum les yeux lorsqu’ils s’agit de s’assurer de la validité, destination et bien fondé d’une commande de GPU Nvidia Pro passé par des société limte fictive car n’étant que des sociétés écrans.

Car même quand Linus de la chaîne YouTube LTT a cherché à commander ou au moins ne serait-ce que d’avoir le prix (car oui ce genre de GPU pro n’ont sans surprise pas de MSRP), nvidia leurs a tt juste répondu pour dire NON et encore NON

Par contre lorsque les commandes de pays frontalier avec la Chine sanctionné par les USA et n’ayant pas le droit d’acheter plus qu’une 5090D multiplient les achats dans des proportion records et ce toujours davantage chaque années, il faut que ce soit des tiers qui se penchent sur cette aberration statistiques pour dans l’instant savoir que ces entreprises étaient toutes plus bidon les unes que les autres…

Après du moment que Jensen Huang n’a pas oublié de payer la cotisation d’allégeance à Trump, normalement, il ne peut que ce sortir grandit de ces acusassions qui seront rapidement relégué au rang de Fake News par l’ordre établi