Le deal signé avec le gouvernement américain servira-t-il à quelque chose pour NVIDIA ? On peut se le demander, car selon une information de Bloomberg, les autorités chinoises demandent dorénavant aux sociétés d'éviter le plus possible d'utiliser les puces H20.

Une demande qui est très forte pour une éventuelle utilisation pour toute activité en lien avec des affaires gouvernementales ou des questions relatives à la sécurité nationale, et qui s'adresse autant aux entreprises d'État qu'aux entreprises privées. Pékin craint que ces éléments ne puissent affecter sa sécurité, à une époque où les législateurs américains poussent pour créer un « kill switch » sur les puces IA.