max6

Amusant que était il y a deux mois super hyper méga dangereux pour la sécurité voir la survie des USA ne l’est brusquement plus du tout dès qu’on parle fric…

conclusion:

Ils vont tous nous tuer parce que c’est des méchant pas beau de voleur… combien on perd ?..quoi 50 milliard… de yen ?..non de dollars… mais vous êtes fou vous ! Finalement on va pas mourir du tout, dites leur d’envoyer le blé tout va bien y a pas du tout de danger ils sont tous gentils .