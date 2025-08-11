C'est un deal assez unique qui vient d'être conclu à Washington. Pour pouvoir exporter du côté de la Chine, NVIDIA et AMD vont en effet rétrocéder une partie de leurs revenus chinois au gouvernement fédéral !
Les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis sont particulièrement compliquées, et ce, surtout, quand il s'agit de l'exportation de matériel high-tech en direction de l'empire du milieu. Dans ce domaine, les restrictions n'ont fait que s'accentuer avec le temps, au point d'arriver à ce que les USA interdisent quasiment à NVIDIA de vendre des puces H20 vers le rival chinois. Une interdiction qui va être levée, grâce à un accord assez insolite !
Une autorisation d'exporter en échange d'une contrepartie financière
NVIDIA et AMD peuvent être heureux. Comme nous l'apprend le Financial Times, les deux géants américains de la tech ont obtenu des licences d'exportations vers la Chine pour certains de leurs produits. Mais cet octroi de la part du gouvernement n'est pas gratuit, loin de là.
Le média anglophone nous apprend en effet qu'en échange de ces licences, NVIDIA et AMD ont accepté de reverser à Washington 15% des revenus générés par la vente des puces H20 (pour NVIDIA) et MI308 (AMD) en Chine. Pour le moment, la façon dont sera utilisée cette manne n'a pas encore été fixée, selon deux personnes au courant de l'arrangement.
Une première dans l'histoire des États-Unis
Et il faut le dire, ce n'est pas seulement un accord inhabituel, c'est tout simplement une première dans l'histoire des États-Unis. Jamais auparavant l'octroi de licence à l'exportation n'avait été subordonné au versement par une entreprise d'une partie de ses revenus. Mais cela correspond à l'esprit de l'administration Trump, où les règles de fonctionnement de la vie économique sont plus ou moins altérées selon le « deal » qui a pu être passé avec le gouvernement.
Reste maintenant à voir si cet accord va durer. Car il existe de nombreuses oppositions au sein des instances de Washington quant à l'export des puces H20 vers la Chine. Une vingtaine d'experts dans la sécurité viennent ainsi de signer une lettre envoyée au secrétaire au Commerce Howard Lutnick demandant à ce que ces puces ne puissent être commercialisées dans l'empire du Milieu, les présentant comme un « puissant accélérateur des capacités de pointe de la Chine en matière d'IA ».