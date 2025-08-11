NVIDIA et AMD peuvent être heureux. Comme nous l'apprend le Financial Times, les deux géants américains de la tech ont obtenu des licences d'exportations vers la Chine pour certains de leurs produits. Mais cet octroi de la part du gouvernement n'est pas gratuit, loin de là.

Le média anglophone nous apprend en effet qu'en échange de ces licences, NVIDIA et AMD ont accepté de reverser à Washington 15% des revenus générés par la vente des puces H20 (pour NVIDIA) et MI308 (AMD) en Chine. Pour le moment, la façon dont sera utilisée cette manne n'a pas encore été fixée, selon deux personnes au courant de l'arrangement.