Dans les coulisses de l'administration, la décision a été prise avec une rapidité qui en dit long sur l'embarras suscité. Des sources internes, citées par le magazine Wired, confirment que l'éviction d'xAI est une conséquence directe de la polémique. Le risque réputationnel était jugé trop élevé pour une agence dont les outils sont destinés à des services aussi critiques que la santé publique ou la sécurité intérieure.

Au-delà de l'incident, ce revers met en lumière une faiblesse plus profonde : le retard d'xAI dans le processus de certification FedRAMP. Cet audit de sécurité, long et exigeant, est un passage obligé pour tout fournisseur technologique du gouvernement américain. La controverse n'a fait que rendre ce handicap rédhibitoire, là où les concurrents affichent déjà des gages de conformité plus solides.

L'ironie de la situation est que, quelques semaines plus tôt, le Pentagone avait déroulé le tapis rouge à xAI, lui octroyant un contrat de prototypage pouvant atteindre 200 millions de dollars. Ce grand écart s'explique par deux cultures du risque : le ministère de la Défense s'autorise des expérimentations en environnement contrôlé, tandis que la GSA achète des solutions éprouvées pour un déploiement à grande échelle.