En effet, après investigation, l'entreprise américaine aurait réussi à cibler les origines de ce problème.

« Pour atténuer le problème, nous avons modifié les prompts et partagé les détails sur GitHub pour plus de transparence. Nous surveillons activement la situation et mettrons en œuvre d'autres ajustements si nécessaire » précise ainsi xAI dans son message sur X.

Reste que les explications données peuvent étonner. Évoquant sa façon de se tourner vers les opinions d'Elon Musk, xAI explique que « le modèle raisonne qu'en tant qu'IA, il n'a pas d'opinion, mais sachant qu'il s'agit de Grok 4 par xAI, il recherche ce que xAI ou Elon Musk aurait pu dire sur un sujet pour s'aligner sur l'entreprise. » Et maintenant ?