Nvidia résout le problème de surconsommation électrique des RTX 2080 et 2080 Ti

Des cartes énergivores

Disponibles depuis le 27 septembre, lesne sont pas vraiment les amies de vos factures d'électricité. En usage bureautique, les cartes haut de gamme de Nvidia se montrent gourmandes, et consomment environ 20 W, contre 10 W habituellement constatés sur ce type de produit.Larègle le souci, et contribue à refaire passer la consommation énergétique de ces cartes sous les 15 W. Comme nous l'avons constaté dans nos tests , les RTX 2080 et 2080 Ti se montrent extrêmement gourmandes en énergie.La consommation électrique en jeu est ainsique sur le GTX 1080 pour la RTX 2080, et 25% plus importante que sur la 1080 Ti pour la 2080 Ti. Une gourmandise qui s'explique notamment par l'augmentation de l'enveloppe thermique induite par la finesse de gravure de 12 nm des dernières cartes Nvidia.Rappelons que la livraison des RTX 2080 Ti a été retardée par Nvidia. Celles-ci sont prévues entre le 5 et le 9 octobre prochain