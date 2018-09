Nvidia : la sortie des RTX 2080 Ti repoussée à début octobre

Livraison prévue entre le 5 et le 9 octobre

On s'en souvient, lesavaient déjà été retardées d'une semaine et devaient être disponibles dès aujourd'hui dans l'Hexagone. Mais selon TechPowerUP , les cartes haut de gamme de Nvidia sont de nouveau repoussées à une date ultérieure.Selon le site spécialisé, le haut du panier des cartesdevrait arriver dans les mains des consommateurs entre le 5 et le 9 octobre en Europe.Les joueurs américains bénéficieront ainsi d'une courte avance,au plus tard.La patience est donc de mise pour celles et ceux ayant cassé leur tirelire pour bénéficier du dernier bijou de Nvidia. Autant de temps que vous pouvez consacrer à la lecture de nos benchmarks complets des RTX 2080 et 2080 Ti