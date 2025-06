Entre prix stratosphériques et disponibilité limitée, on ne peut pas dire que le lancement des GeForce RTX 5090 et RTX 5080 ait été une grande réussite pour les amateurs de cartes graphiques NVIDIA.

Aujourd'hui, près de six mois après la sortie de ces deux premiers modèles, il semble enfin possible de trouver des GeForce RTX 5090 proches du prix public conseillé par NVIDIA et il faut se tourner vers les modèles de milieu de gamme – la RTX 5070 – pour que la disponibilité des produits ne soit plus véritablement un problème pour faire évoluer sa machine.

Hélas, à en croire une rumeur de plus en plus persistantes sur Board Channels notamment, NVIDIA serait sur le point de revoir sa production de puces avec, pour conséquence directe, une réduction du nombre de GPU pour nos cartes graphiques « gaming ». Une nouvelle pénurie en vue ?