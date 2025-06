Le PCI-SIG (Special Interest Group) est le groupe de travail chargé de faire évoluer la norme. Il représente plus de huit cent sociétés et vient donc de valider les caractéristiques techniques de la version 7.0.

Ne vous étonnez pas qu'il y ait un décalage entre les spécifications techniques qui viennent d'être validées et la norme effectivement en vogue dans nos PC. Le PCI-SIG se doit d'imaginer l'avenir et, comme à chaque fois, plusieurs années vont s'écouler entre la validation des caractéristiques de la nouvelle norme et son adoption par l'industrie. Le PCIe 5.0 a par exemple été validé en 2019.

De plus, le PCI-SIG est aujourd'hui poussé par l'intelligence artificielle qui dicte les évolutions matérielles futures. L'organisme a donc tout récemment finalisé les spécifications techniques de la septième version de la norme avec des débits toujours plus impressionnants : certes il n'y a « que » doublement par rapport au PCIe 6.0, mais cela représente un gain de 64 GT/s pour atteindre, donc, les 128 GT/s par ligne PCI Express.

Un tel débit par ligne PCI Express est bien sûr à multiplier en fonction du câblage utilisé. C'est ainsi qu'avec 16 lignes PCIe 7.0, on peut atteindre, en bi-directionnel, un débit maximal de 512 Go/s. De plus, comme le PCIe 6.0, le PCIe 7.0 utilise un signal dit PAM4 (Pulse Amplitude Modulation with 4 levels), il doit offrir une efficacité électrique améliorée et, bien sûr, maintenir la rétro-compatibilité vitale du PCI Express.