À l'heure actuelle, toutes les cartes mères disposent d'au moins un port Ethernet à la norme 1 GbE ce qui autorise des débits allant – en théorie – jusqu'à 125 Mo/s, et ce, alors que nos connexions Internet fibrées sont bien plus rapides.

Depuis déjà quelques années, les contrôleurs 2,5 GbE se sont invités chez les fabricants de cartes mères et, sur les modèles les plus haut de gamme, on peut même disposer de ports 5 GbE voire 10 GbE. Ces derniers sont toutefois très rares du fait du surcoût élevé qu'ils impliquent et du manque d'infrastructures pour en profiter.

Les choses pourraient toutefois bouger avec l'annonce et la présentation faites par Realtek à l'occasion du Computex 2025 qui vient de fermer ses portes à Taipei, capitale de l'île de Taïwan. La société présentait effectivement un petit contrôleur réseau à vil prix, le RTL8127.