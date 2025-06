Si vous ne vous intéressez au monde de la carte graphique que depuis le duel entre AMD et NVIDIA, sans doute n'avez vous aucune idée de ce que peut bien représenter la marque Matrox pour toute une génération de joueurs PC.

Durant les années 90 – oui, presque la préhistoire – Matrox a été parmi les pionniers de la 3D sur PC et ses cartes graphiques, alors plus volontiers utilisées par les professionnels, se sont fait une place auprès des joueurs. Les plus anciens d'entre vous écraseront peut-être une larme à l'évocation des Matrox Millenium et Matrox Mystique par exemple ?

Par la suite, Matrox a persévéré avec les gammes des G100, G200 et G400, mais elle semblait avoir de plus en plus de difficulté alors que 3Dfx remportait tous les suffrages et que, doucement, les marques ATI et NVIDIA montaient en puissance. Le chant du cygne pour Matrox avec venu avec la Parhelia et la compagnie est ensuite retournée à ses solutions pro, axées sur le multi-écrans.