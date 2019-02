Tesla : testez gratuitement la Model 3 dans 37 villes françaises de février à mars

Une grande partie de la France quadrillée

La liste des 37 villes, par région

Ile-de-France (6 sites)

Chambourcy : du 25 février au 20 mars 2019

Gressy en France : 2 mars 2019

Le Chesnay : du 15 février au 30 mars 2019

Paris (Bercy) : du 4 au 30 mars 2019

Paris (Madeleine) : du 15 février au 30 mars 2019

Vélizy-Villacoublay : du 15 au 30 mars 2019

Nouvelle-Aquitaine (6 sites)

Biarritz : du 21 au 22 février 2019

Châtelaillon-Plage (La Rochelle) : 8 mars 2019

Cognac : 9 mars 2019

Mérignac (Bordeaux) : du 15 février au 30 mars 2019

Nieul (Limoges) : 1er mars 2019

Pau : 6 mars 2019

Grand Est (6 sites)

Colmar : 28 février 2019

Hauconcourt (Metz) : 21 mars 2019

Houdemont (Nancy) : 7 mars 2019

Reims : 22/23 février et 9 mars 2019

Strasbourg : du 19 février au 20 mars 2019

Voegtlinshoffen : 14 mars 2019

Bretagne (5 sites)

Langueux (Saint-Brieuc) : 9 mars 2019

Lorient : 1er mars 2019

Plougonvelin : 2 mars 2019

Saint-Malo : 8 mars 2019

Vannes : 28 février 2019

Centre-Val de Loire (3 sites)

Bourges : 22 février 2019

Chartres : 2 mars 2019

Saran (Orléans) : 23 février et 8 mars 2019

Provence-Alpes-Côte d'Azur (3 sites)

Aix-en-Provence : du 15 février au 30 mars 2019

Cagnes-sur-Mer (Nice) : du 18 février au 20 mars 2019

Marseille : 5 mars 2019

Auvergne-Rhône-Alpes (3 sites)

Annecy : du 28 février au 2 mars 2019

Dardilly : du 15 février au 30 mars 2019

Lyon : du 4 au 30 mars 2019

Normandie (2 sites)

Bretteville-sur-Odon (Caen) : le 21 février et le 7 mars 2019

Saint-Etienne-du-Rouvray (Rouen) : 16 février et 8 mars 2019

Occitanie (2 sites)

Castelnau-le-Lez (Montpellier) : du 8 au 9 mars 2019

Ramonville-Saint-Agne (Toulouse) : du 15 février au 30 mars 2019

Pays de la Loire (1 site)

Saint-Herblain (Nantes) : du 15 février au 30 mars 2019

Vous avez toujours rêvé de caresser le volant et chatouiller les pédales d'une? Ca tombe bien, puisqueorganise une tournée tricolore au cours de laquelle son modèle phare posera ses valises dans 37 villes de l'Hexagone. L'objectif : faire tester aux Françaises et aux Français les performances de son véhicule électrique récemment introduit en Europe La voiture électrique la plus vendue au monde en 2018 , dont les chiffres de ventes ont explosé l'année dernière, va ainsi effectuer unau cours de février et mars 2019.La firme d'outre-Atlantique n'a pas uniquement jeté son dévolu sur les grandes agglomérations, puisqu'elle proposera également des sessions d'essai au sein de communes plus petites ou situées à proximité d'une grande ville.À noter que l'utilisateur peut venir accompagné de trois passagers, selon les pages officielles, bien que le formulaire d'inscription n'en propose que deux au maximum. Lors du test, un membre de l'équipe Tesla vous accompagnera, comme indiqué sur son site. Ce guide vous aidera, tout en répondant à l'ensemble de vos questions.Ci-dessous, l'ensemble des villes d'essai selon leur zone géographique.Retrouvez la carte de France des essais de la Tesla Model 3 (villes, jours, horaires et formulaire d'inscription)