Tesla ouvre sa boutique de goodies sur Amazon

La boutique Tesla est victime de son succès

Source : The Verge

La société d' Elon Musk trouve toujours des idées pour faire parler d'elle. Si vous ne pouvez pas encore vous offrir la Model 3 tout juste disponible en France , le constructeur a pensé à vous en mettant au point une collection deen tout genre, griffée de la marqueDisponible sur Amazon aux États-Unis, la gamme comprend des casquettes, des vêtements, un mug noir du plus bel effet, mais également des coques pour iPhone 8 et X. On peut également acheter uneau format 1:18 des Model S et X , un petit plaisir au tarif de 250 $ tout de même.Le succès a été immédiat, puisque. Tesla a été contraint de fermer sa boutique Amazon prématurément.