Elon Musk déclare que les véhicules Tesla seront totalement autonomes d’ici fin 2019

Elon Musk, des prévisions parfois fausses

La route est encore longue

Qu'Elon Musk présente son pick-up électrique cet été, pourquoi pas. Quedébute la production de son Model Y fin 2020, c'est plausible. Mais que les véhicules électriques de la marque américaine disposentd'ici la fin de l'année 2019, on a du mal à y croire. Et pourtant, c'est bien ce qu'a annoncé le patron de Tesla lors d'une entrevue téléphonique organisée dans le cadre des derniers résultats trimestriels de la compagnie.». Comprenez : l'entrepreneur américain estime quefin 2019. Et que les fonctionnalités autonomes géreront l'ensemble d'un itinéraire.Dans l'idée, pourquoi pas. Dans les faits, ça risque d'être plus compliqué. D'une part, parce qu'Elon Musk s'est à plusieurs reprises trompé dans ses prévisions. En 2015, comme le rappelle Business Insider l'ancien président de Tesla estimait que la conduite totalement autonome débarquerait en 2017. Nous sommes en 2019 et ce n'est toujours pas le cas. De quoi remettre en question ses récentes déclarations.D'autre part, son Autopilot a encore deà effectuer. En décembre 2018, un utilisateur mettait en exergue un point faible du logiciel Tesla : celui-ci avait bien du mal à reconnaître une moto entre deux voies . La route est encore longue et les avancées encore nombreuses. Tant sur le plan technique que sur le plan législatif.