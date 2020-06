Alfa Roméo prépare un SUV électrique pour 2022

C’est dans cet esprit qu’Alfa Romeo devrait sortir un nouveau SUV électrique en 2022. Premier d’une ligne de trois modèles de différents gabarits, il sera basé sur la plateforme et la motorisation électrique de PSA. Evidemment, cela est rendu possible par la fusion de FCA (Fiat Chrysler Automobiles), détenant la marque Alfa Romeo, avec le groupe PSA.

La gamme a fondu comme neige au soleil ces dernières années et le constructeur ne propose désormais plus que quelques modèles. La Giulietta arrivant en fin de carrière cette année, il ne restera plus que la Giulia et la Stelvio à la vente.

Aussi, le SUV Tonale hybride rechargeable arrivera en 2021 pour compléter l'offre Alfa Roméo. Il sera suivi un an plus tard par un autre SUV plus petit et 100 % électrique. De quoi laisser le constructeur espérer atteindre l’objectif annuel de 400 000 voitures vendues dans le monde.

Si l'esthétique Alfa sera conservée dans le futur SUV électrique, le véhicule arborera un style particulier pour une voiture électrique, comme l’a déclaré un porte-parole de la marque : « L'ambiance familiale sera respectée - nous avons des styles correspondant à chacune de nos gammes - mais nous ne voulons pas faire de copier-coller, car chaque segment a sa propre personnalité, et cible des clients différents en termes d'âge et d'attentes ».