Alfa Romeo : son futur véhicule électrique arrive en 2024

N'oublions pas qu'Alfa appartient désormais au groupe Stellantis, et que son futur modèle sera potentiellement fondé sur les modèles de Peugeot 3008 ou de Fiat 600e. Au choix : un moteur essence mild hybride de 100 ou 136 chevaux, mais également une version quatre roues motrices et 100 % électrique. L'héritage sportif est très loin. Les spécificités du groupe motopropulseur restent encore teintées de mystère, mais la version la plus haut de gamme devrait proposer une expérience de conduite sportive. C'est Jean-Philippe Imparato, le patron de la marque, qui nous le dit.