Alfa Romeo veut être tout-électrique d'ici à 2027

À quoi ressemblera la première Alfa Romeo 100 % électrique ? Aucune information sur le sujet à ce jour, alors que Stellantis, groupe né en 2021 des fusions entre PSA et Fiat-Chrysler, officialise la seule production de véhicules électriques pour l'une de ses 14 marques, Alfa Romeo, dès 2027. Dans seulement six ans, toutes les voitures qui sortiront des usines de la firme pour les marchés américain, chinois et européen ne possèderont donc plus de moteur thermique.