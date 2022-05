Un roadster électrique en approche chez Alfa Romeo !

Il y a quelques semaines, Alfa Romeo officialisait son SUV Tonale, et avec lui le premier modèle hybride de la marque italienne. Aujourd'hui, le P.-D.G. de la marque, Jean-Philippe Imparato a officialisé auprès d'AutoExpress le retour d'une icône de la marque, en version 100 % électrique. Et c'est un certain Duetto Spider qui profitera bientôt d'une mise à niveau électrique, qui devrait logiquement être bâti à partir de la plateforme STLA du groupe Stellantis.