La startup Alpha Motors dévoile Ace, un concept de coupé vintage électrique

Son identité, l'Alpha Ace va pour sa part la chercher en regardant ostensiblement dans le rétro afin de synthétiser et hybrider l'esthétique de modèles comme les Alfa Romeo 105 et 115, ou encore l'Hillman Imp, à laquelle l'Ace semble aussi emprunter beaucoup.

Le concept électrique d'Alpha reprend le gabarit de ces différents véhicules, mais en dépoussiérant leurs silhouettes. On hérite donc d'un design agressif et sobre, mêlant des lignes latérales arrondies à un avant taillé à coups de serpe, avec une calandre et des phares qui nous rappellent un peu certains modèles de Fiat 128. En prime : des ailes particulièrement imposantes.

Minimaliste et fonctionnel, l'habitacle couple de son côté surfaces en cuir et parties en métal simplement brossées. On y retrouve en outre un écran tactile XXL qui lorgne sur ceux proposés par Tesla notamment sur la Model 3.