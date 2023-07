Voici la Fiat 600e, le nouveau petit SUV venu pour tous les détrôner

Le marché des SUV est très lucratif pour les constructeurs automobiles, l'information est presque un lieu commun aujourd'hui. Les crossovers, ces SUV compacts ont encore plus la cote en zone urbaine en raison de leur taille restreinte. Fiat l'a bien compris et c'est dans cette idée que la marque a présenté mardi sa dernière née, la Fiat 600e. Elle se pose en concurrence directe avec le prochain Volvo EX30. Inspirée de la petite Fiat 600 des années 1950, le SUV se veut en être un hommage sans non plus verser dans le rétro-futuriste.