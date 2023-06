Alpine annonce pas moins de 7 nouveaux modèles électriques !

Alpine vise en premier lieu l'équilibre budgétaire aux alentours de 2026, en générant un chiffre d'affaires total de 2 milliards d'euros. À plus long terme encore, il faudrait que celui-ci atteigne 8 milliards avec une marge opérationnelle de 10 %. Pas de mystère, pour y parvenir, il faudra sortir de la niche du coupé sportif et proposer une gamme de véhicules plus large.