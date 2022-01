Chrysler veut devenir tout électrique d'ici à 2028 et dévoile son concept Airflow

Afin de ne pas seulement se fondre dans la masse de constructeurs ayant annoncé une production 100 % électrique entre 2027 et 2035, Stellandis mise sur son arsenal technologique et compte faire des émules. La maison mère espère notamment générer pas moins de 22,5 milliards de dollars de revenus grâce à son logiciel interne aux véhicules. Ce dernier est notamment apte à vendre des produits et autres abonnements aux conducteurs et passagers. L'architecture de ce logiciel, baptisée STLA Brain, comporte trois piliers : « brain », « smartcockpit » et « autodrive ».

Le premier doit permettre de connecter chaque véhicule de la firme à la centrale d'informations Chrysler, et en particulier de les mettre à jour à distance. Le deuxième est une plateforme créée avec Foxconn pour offrir un service de navigation, un assistant vocal, une plateforme e-commerce et un service de paiement aux utilisateurs du véhicule. Enfin, le troisième est une aide à la conduite automatisée mise au point en collaboration avec BMW.

Tous les véhicules produits par Stellandis à partir de 2024 seront équipés de ces trois piliers, de même que l'Airflow donc. Les passagers, via des écrans, pourront notamment partager entre eux, par un simple « swip », leurs contenus favoris. Suffisant pour faire du concept Airflow un futur best-seller ?