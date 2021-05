Lucid Air : le constructeur dévoile un aperçu de son "expérience utilisateur"

En dessous se trouve le second écran tactile, nommé simplement « Pilot Panel ». Les deux écrans sont orientés vers le conducteur, mais ils restent visibles depuis les places des passagers. Ces écrans sont interconnectés, c'est-à-dire qu'il est possible de faire glisser l’affichage d’une fonction de l’un à l’autre comme on le ferait sur le double écran d'un ordinateur.

Cette fonctionnalité permet par exemple d’agrandir l’affichage d’une fonction du Glass Cockpit, telle que la navigation, sur l’écran inférieur.