Audi dévoile son projet de développement de centres de recharge rapide pour voitures électriques

Audi voit grand et compte bien sur le marché croissant des véhicules électriques pour concrétiser son ambition. Le constructeur allemand membre du groupe Volkswagen, qui vient d'ouvrir en Europe les commandes de sa petite dernière, la e-tron GT , mise surtout sur le développement de véhicules électriques à très court-terme.

Et pour séduire de potentiels nouveaux clients dont le portefeuille permet quelques folies, Audi entend développer son propre concept de station de recharge des batteries de véhicules électriques. L'idée parait simple mais devrait pourtant se faire rapidement une place sur le marché en cas de succès de la structure pilote, dont le lancement est prévu pour le second semestre 2021 en Allemagne, sans précision supplémentaire du constructeur quant au lieu défini.

Le premier service de ce concept, essentiel, demeurerait la recharge de la batterie de votre Audi. Ainsi, six bornes devraient être proposées pour gagner une puissance de recharge potentielle de 300 kWh. Des batteries en lithium de seconde-main viendraient également équiper le hub afin de favoriser une recharge en énergie nocturne et ainsi ne pas engloutir une trop grande quantité d'électricité de jour.

L'initiative mise donc sur l'économie circulaire et la simplicité puisque le hub, aisément déplaçable, pourrait être raccordé sur un réseau haute-tension de 400 volts. Le toit du bâtiment sera également équipé en panneaux photovoltaïques selon Audi. En prenant pour exemple la e-tron GT, votre véhicule pourrait atteindre 100 km d'autonomie en seulement cinq minutes, et une charge à 80 % en 23 minutes. Malin, le service serait néanmoins ouvert à tous les véhicules compatibles et pas seulement aux voitures fabriquées par Audi.