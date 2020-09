Audi va électrifier sa gamme sportive RS, avec des modèles hybrides rechargeables

Dans sa gamme traditionnelle, Audi propose désormais des modèles hybrides et électriques, la gamme Audi e-tron ayant fait son entrée sur le marché l'an dernier. Mais la marque allemande cherche aussi à étendre ses technologies électrifiées à ses modèles sportifs, et c'est bientôt le badge RS qui va en profiter. Les plus sportives des Audi se verront en effet équipées de moteurs hybrides rechargeables dans un futur proche, comme l'a confirmé un cadre de la marque.