CES 2021 : Cadillac présente un véhicule volant monoplace

C'est la première incursion de General Motors dans le domaine de la mobilité urbaine aérienne. Comme on peut le voir dans la vidéo de présentation, en images de synthèse, le véhicule est doté de signatures lumineuses à l'avant et à l'arrière pour être détectable dans les airs, et

d'un grand pare-brise panoramique. A l'intérieur, des capteurs biométriques seraient capables de lire les signaux vitaux des passagers et ajuster ainsi, pêle-mêle : la température, l'éclairage, l'humidité et même l'aromathérapie. Les conducteurs pourraient utiliser des commandes gestuelles et vocales pour contrôler leur eVTOL, tout comme une caméra interne pour prendre des images de l'intérieur de l'habitacle – après tout, il ne faut pas oublier Instagram.