Mercedes va envoyer son hypercar hybride de 1 000 ch sur le Nürburgring

Et pour tester la performance ultime d'un véhicule, le constructeur allemand sait qu'il y a un lieu qui permettra à sa ONE de s'exprimer : le Nürburgring. Plus précisément, c'est sur la Nordschleife, le circuit de plus de 20 kilomètres emprunté par la F1 jusque dans les années 70, que la voiture sera testée à pleine puissance. Cette piste revêt une importance particulière, puisque les temps au tour qui y sont enregistrés sont rendus publics et servent de juge de paix pour les voitures sportives des constructeurs.