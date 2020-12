Kuo vient mettre son grain de sel dans les rumeurs sur l'Apple Car et annonce une sortie en 2025 au plus tôt

Dans une note destinée à des investisseurs relayée par MacRumors, Kuo écarte l'hypothèse d'un lancement dès 2024. Il évoque la possibilité d'une commercialisation en 2025 au plus tôt, mais cette date n'est pas la plus probable. « Nous ne serions pas surpris si le calendrier de lancement de l'Apple Car est reporté à 2028 ou plus tard » explique-t-il.

D'après lui, Apple a revu ses plans et doit sans cesse s'adapter aux nouveautés du marché des voitures électriques et autonomes pour offrir aux consommateurs un produit conforme à ses standards de qualité. La firme de Cupertino aurait notamment pris du retard en matière d'intelligence artificielle et de deep learning.