Lotus dévoile son hypercar électrique Evija lors du Goodwood SpeedWeek

Gavan Kershaw, directeur technique de Lotus, a commenté les premiers tours de roues publics de l’Evija en ces termes : « Présenter nos voitures à un événement comme celui-ci est une pause bienvenue après des centaines d'heures passées sur des terrains d'essai, où il y a une énorme quantité d'espace ouvert et de longues lignes droites pour tester les limites de performance de la voiture. Goodwood est un circuit rapide et fluide avec de nombreuses ondulations de surface, c'est donc un test et une démonstration fantastiques pour l'Evija, car c'est le type d'environnement dans lequel de nombreux propriétaires utiliseront la voiture ».

De fait, au regard de son prix, l'Evija ne s'adressera pas à tout le monde ; l'exclusivité de ce modèle sera en outre assurée par ses 2 000 chevaux, lui conférant des performances de haut vol, mais aussi par une production très limitée, à seulement 130 exemplaires.