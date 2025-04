Déployé en France par Enedis depuis 2015, le petit compteur Linky permet une relève automatique et à distance de la consommation d’électricité, l'objectif étant d'offrir ainsi plus de précision et de réactivité dans la gestion de l’énergie. Conçu pour favoriser la transition énergétique, il suscite toutefois de vifs débats concernant la vie privée et la santé.