Oscaro Power semble varier les excuses pour se justifier : réorganisation informatique, problèmes d'entrepôt... Mais le résultat reste le même : on retrouve des clients frustrés et des installations solaires fantômes. Un groupe Facebook réunissant plus de 1 300 membres mécontents s'est même formé, nous donnant une petite idée de l'ampleur du problème. Cette mobilisation en ligne montre bien la détermination des clients à faire entendre leur voix.