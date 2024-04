Des centrales solaires pour un Cloud et des data centers enfin plus écologiques, le pari d'Infomaniak pour l'Europe

Sur l'ensemble de l'année, les deux centrales d'Infomaniak produisent déjà 6 à 7% de l'électricité utilisée. On est assez loin de l'utopie, mais les résultats sont plus que positifs. Et les bienfaits indéniables : « Il est important de diversifier le mix énergétique renouvelable pour utiliser de manière plus intelligente l’énergie hydraulique. L’énergie solaire peut être utilisée pour remonter de l'eau des cours d'eau pour la stocker et pouvoir la turbiner à nouveau pour produire de l’énergie électrique la nuit ou lorsqu’il fait mauvais temps. L’eau des glaciers est précieuse et doit servir de batterie plutôt que d’être consommée une seule fois », sensibilise le fondateur et directeur stratégique d'Infomaniak, Boris Siegenthaler.