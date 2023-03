Énergie : panneaux solaires en location, une solution plus économique (et logique) ?

À l'issue de la location, vous pourrez racheter le matériel pour quelques centaines d'euros seulement, voire gratuitement, tout dépend de votre contrat. Il est aussi possible de devenir propriétaire des panneaux solaires avant le terme du contrat. Si vous avez souscrit sur 20 ans, vous pouvez racheter les panneaux à partir de la dixième année. Chez Otovo, le montant à payer tourne autour des 6 500 euros, soit 73 % du prix original. Les montants étant dégressifs, vous ne paierez plus que 3 870 euros si vous décidez de devenir propriétaire du matériel au bout de 15 ans. Plutôt intéressant, quand on sait que la durée de vie des panneaux solaires est aujourd'hui comprise entre 30 et 40 ans.